В Мичуринске система «Безопасный город» помогла задержать мошенника

В полицию города Мичуринска обратились две пенсионерки, ставшие жертвами мошенников. Под предлогом помощи родственникам, попавшим в ДТП, они передали подъехавшему к их дому молодому человеку одна 100, а вторая - и 250 тысяч рублей.

Преступника удалось задержать благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный город». Его автомобиль отследили на одной из улиц города и остановили.

- За рулем автомобиля находился 22-летний молодой человек, житель Беларуси, которого полицейские заподозрили в совершении двух фактов мошенничества. Он был доставлен в отдел полиции, где сознался. Обманутые пенсионерки опознали его, именно ему они передавали свои сбережения в надежде спасти своих родственников от уголовной ответственности, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено два уголовных дела о мошенничестве. Устанавливаются банковские счета, куда были перечислены деньги обманутых пенсионерок.

Оказалось, что молодой человек приехал «на заработки» из Москвы вместе с подельником, который отправился в Липецк. Благодаря оперативной информации, переданной из Тамбова, второй злоумышленник также был задержан.