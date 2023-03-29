На школах и детских садах Тамбова появились адресные таблички

В день старта весеннего месячника по наведению порядка и чистоты на всех школах и муниципальных учреждениях дополнительного образования города были установлены адресные таблички. Их наличие на зданиях - требование правил благоустройства областного центра. Размещение аншлагов на образовательных организациях прошло впервые.

- Всего было установлено 65 адресных табличек. В городе действует 25 школ, имеющих 42 корпуса. Кроме того, у муниципалитета восемь спортивных школ и два учреждения дополнительного образования, занимающих 12 зданий. На несколько объектов, имеющих большую протяженность или выход на две улицы, было установлено по два аншлага,- рассказала председатель комитета образования Ирина Васильева.