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НовостиОбщество29 марта 2023 7:27

На школах и детских садах Тамбова появились адресные таблички

Всего в городе их установили 65
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В день старта весеннего месячника по наведению порядка и чистоты на всех школах и муниципальных учреждениях дополнительного образования города были установлены адресные таблички. Их наличие на зданиях - требование правил благоустройства областного центра. Размещение аншлагов на образовательных организациях прошло впервые.

- Всего было установлено 65 адресных табличек. В городе действует 25 школ, имеющих 42 корпуса. Кроме того, у муниципалитета восемь спортивных школ и два учреждения дополнительного образования, занимающих 12 зданий. На несколько объектов, имеющих большую протяженность или выход на две улицы, было установлено по два аншлага,- рассказала председатель комитета образования Ирина Васильева.