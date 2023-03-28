Мичуринцы получили тюремные сроки за нападение на полицейских

В Мичуринске вынесли приговор местным жителям, которых обвиняли в преступлении по ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Выяснилось, что мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под предлогом оказания помощи своему знакомому, прибыли на место совершения им административного правонарушения, где спровоцировали конфликт и напали на сотрудников полиции, причинив последним телесные повреждения различной категории тяжести.

- С учётом позиции государственного обвинителя Мичуринским городским судом постановлен обвинительный приговор, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Одному из подсудимых судом назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; второму, который в содеянном раскаялся и возместил ущерб, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.