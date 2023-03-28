В Тамбовской области продавали семена незарегистрированных сортов помидоров, кукурузы и перца

Специалисты управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям проверили соблюдение требований в области семеноводства. При этом они обнаружили на официальном сайте одного из семеноводческих магазинов информацию о продаже семян помидоров, кукурузы, сладкого перца. Сорта этих растений не внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Как сообщают в ведомстве, нарушителю объявлено предостережение.

Познакомиться с названным реестром можно на официальном сайте ФГБУ «Госсорткомиссия».