В Тамбовской области задержали 14 человек, которые занимались распространением наркотиков

У фигурантов нашли 2,5 килограмма "синтетики" Фото: УМВД России по Тамбовской области

Сотрудники управления наркоконтроля УМВД России по Тамбовской области в течение двух последних месяцев этого года на территории области в разных населенных пунктах задержали 14 человек по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Оперативники располагают данными об их причастности к 120-ти эпизодам преступной деятельности по транспортировке, фасовке, оптовому и мелкому сбыту наркотиков через тайники, рекламе преступной деятельности. В ходе личных обысков, по месту жительства, в съемных квартирах, в тайниках-закладках полицейские нашли и изъяли из незаконного оборота 2,5 килограмма синтетических наркотиков. Возбуждены уголовные дела статье 228.1 УК РФ. Семь подозреваемых арестованы и помещены в следственные изоляторы.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан основной фигурант – человек, отвечающий за организацию оптовой деятельности. Кроме этого, задержаны трое участников группы, отвечающих за так называемое выбивание долгов у мелких закладчиков. Оперативники обнаружили и изъята видеозапись, подтверждающая преступную деятельность задержанных. На видео злоумышленники задокументировали жестокое избиение провинившегося «коллеги». Оно приобщено к материалам уголовного дела. По данным фактам следственным отделом УМВД России по городу Тамбову возбуждено два уголовных дела по статье 162 УК РФ «Разбой». Изъяты бейсбольные биты, специальные перчатки, окровавленная одежда и видеозаписи.

- В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются другие участники преступной группы, тайники с наркотиками, проводится сбор улик и доказательств, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.