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НовостиПроисшествия27 марта 2023 14:09

В Тамбове главный бухгалтер фирмы осуждена на 2 года за мошенничество

Женщина перевела себе деньги организации при помощи электронной подписи
Марина МАКОВЛЕВА

Октябрьский районный суд города Тамбова рассмотрел дело бывшего главного бухгалтера фирмы. Женщина похитила деньги организации, получив от генерального директора электронную цифровую подпись, которая позволяла получить доступ к системе интернет-банка и производить расчеты.

Как рассказали в Октябрьском районном суде, используя электронную подпись женщина перевела 491 390 рублей, принадлежащих организации, на собственный счет.

Суд признал ее виновной в мошенничестве и назначил ей наказание в виде 2 лет колонии.