В Тамбове главный бухгалтер фирмы осуждена на 2 года за мошенничество

Октябрьский районный суд города Тамбова рассмотрел дело бывшего главного бухгалтера фирмы. Женщина похитила деньги организации, получив от генерального директора электронную цифровую подпись, которая позволяла получить доступ к системе интернет-банка и производить расчеты.

Как рассказали в Октябрьском районном суде, используя электронную подпись женщина перевела 491 390 рублей, принадлежащих организации, на собственный счет.

Суд признал ее виновной в мошенничестве и назначил ей наказание в виде 2 лет колонии.