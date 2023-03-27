В Тамбовской области выявлена торговля продуктами неизвестного происхождения

Отследить происхождение продукции не всегда удается

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям за март 2023 года выявило в Тамбовской области 31 факт реализации продукции неизвестного происхождения.

- На реализуемые товары отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, либо имелись в наличии, однако сведения в документах разнились с продукцией животного происхождения, находящейся на приливках продавцов, - пояснили в ведомстве.

Нарушителям объявлены предостережения.

Фото Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям