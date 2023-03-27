В Тамбове изменились правила благоустройства

С 1 марта в Тамбове претерпели изменения правила благоустройства. Так, новые требования устанавливаются к ограждениям для всех городских объектов. Например, прозрачные ограды – для административных зданий, гостиниц, парков, глухие – для объектов с ограниченным доступом.

На зданиях, которые находятся в реестре памятников истории и культуры, отныне запрещено устанавливать кондиционеры. Рекламные конструкции, ларьки, уличные туалеты должны соответствовать дизайн-коду. Блокирующие устройства, которые мешают проезду и проходу, на муниципальной земле тоже запрещены. Кроме того, сажать деревья на территориях общего пользования без согласования с администрацией.

- Многие из этих норм ранее не были закреплены законодательно. Теперь эти правила обязательны для исполнения как для физических, так и юридических лиц. Нарушителям грозит штраф, - подчеркнули в администрации города Тамбова.