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НовостиПроисшествия24 марта 2023 13:28

В Тамбовской области руководитель фирмы-перевозчика похитил 1,5 миллиона рублей

Мужчину обвиняют в мошенничестве
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области пресекли противоправную деятельность руководителя фирмы-перевозчика, который совершил хищение бюджетных средств в особо крупном размере при реализации на территории региона государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Установлено, что мужчина заключил муниципальные контракты с администрацией одного из районов Тамбовской области, по которым должен был заниматься перевозкой пассажиров. С января по декабрь 2020 года он представил заказчику не соответствующие действительности документы, в которых умышленно завысил объемы и стоимость оказанных услуг на общую сумму более 1 500 000 рублей. На основании полученных материалов в УФСБ России по Тамбовской области в отношении руководителя фирмы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество).

- В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Тамбовской области. – За такое преступление грозит до десяти лет колонии со штрафом до одного миллиона рублей.