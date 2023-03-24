В Уварове возобновит работу по воскресеньям автобусный маршрут №2

Дачный сезон вносит свои коррективы в расписание общественного транспорта

В апреле в Уварове возобновится работа маршрута №2 в воскресные дни. В течение месяца маршрут будет работать в тестовом режиме.

- Ранее автобусы ООО «Нико» курсировали по будним дням и в субботу. Из-за низкого пассажиропотока в воскресенье этот день являлся выходным. С наступлением весеннего тепла многие жители начинают пользоваться маршрутом №2 для поездок на дачи. Также горожане ездят на кладбище приводить в порядок могилы близких перед пасхальными праздниками. В связи с этим по рекомендации администрации города компанией - пассажироперевозчиком было принято решение о возобновлении маршрута по воскресеньям в апреле, - рассказали в администрации города Уварово.

Расписание автобуса по воскресеньям будет следующим:

- от остановки «Центр» - 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00;

- от остановки «Электросеть» - 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 16.30, 17.30.

Фото администрации города Уварово