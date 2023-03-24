В Тамбовской области будут судить молодых людей, организовавших нарколабораторию в частном доме

В домовладении обнаружено более 1000 литров прекурсоров

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Красноярска и Байкальска. Их обвиняют в незаконном производстве, хранении и перевозке наркотиков и прекурсоров.

Нарколабораторию, где двое молодых людей производили и хранили наркотики, обнаружили сотрудники УФСБ России по Тамбовской области.

- Уроженцы Красноярска и Байкальска организовали на территории принадлежащего одному из них домовладения в Сампурском районе производство наркотических средств. При обыске в нарколаборатории были обнаружены химическое оборудование, реагенты и вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство весом около 200 кг, а также различные прекурсоры объемом свыше 1 000 литров, - рассказали в УФСБ по Тамбовской области.

Как сообщают в прокуратуре Тамбовской области, уголовное дело направлено в областной суд для рассмотрения по существу.

Фото прокуратуры Тамбовской области