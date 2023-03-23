В Тамбове приведут в порядок 330 автобусных остановок

Сотрудники «Пассажирских перевозок» начали приводить в порядок остановочные павильоны в Тамбове, не дожидаясь старта весенней генеральной уборки. После зимы нужно освежить больше 330 остановок.

Работники проводят мойку, очищают стены от грязи и объявлений. На остановках «бульвар Строителей», «Сергеева-Ценского» и «Елецкая» кроме того установили новые информационные табло.

- Как только будет пройдена каждая остановка, рабочие начнут все сначала, и так - всю весну и лето. Ведь ожидать транспорт на чистой и ухоженной остановке гораздо приятнее. Кстати, рабочие просят тамбовчан не обесценивать их труд и бережнее относиться к городскому имуществу, - отмечают в администрации города Тамбова.