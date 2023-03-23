Тамбовский суд приговорил липецкого мошенника к 3 годам 4 месяцам колонии строгого режима

Тамбовский областной суд оставил без изменения приговор районного суда.

Житель Липецка через популярный мессенджер вступил в преступный сговор с неустановленным лицом. Целью сообщников стало выманивание денег у доверчивых пенсионеров.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было найти жертву и позвонить ей, требуя деньги за то, чтобы «уладить» дело с совершенным родственником жертвы ДТП.

Задача липчанина состояла в том, чтобы подъехать и забрать деньги. Для этого он приехал в Тамбов, где обманом получил от потерпевшей 1 600 000 рублей. Около 500 тысяч рублей он внес на указанный ему счет. После этого мужчину задержала полиция, которой он добровольно отдал оставшиеся деньги – около 800 тысяч рублей.

- Суд квалифицировал указанные действия по ч. 4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, - сообщают в Тамбовском областном суде.

Ленинский районный суд Тамбова признал липчанина виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 4 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Суд апелляционной инстанции оставил наказание без изменения.