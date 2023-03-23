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НовостиОбщество23 марта 2023 11:36

В Мичуринске готовятся к открытию фонтанов

Запуск наметили на 1 мая
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Мичуринск начали готовить к майским праздникам. Сейчас коммунальные службы продолжают в ежедневном режиме уборку наукограда, чуть позже стартует серия городских субботников. А уже со следующей недели начнется подготовка к запуску городских фонтанов. Поочерёдно специалисты МБУ «Зеленхоз» произведут демонтаж утеплительных конструкций, чуть позже фонтаны ждет отладка систем водо и электроснабжения.

- Все 7 фонтанов, среди которых есть традиционные, светодинамические и даже плавающие музыкальные фонтаны заработают по традиции в единый день - 1 мая, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.