Ректором ТГУ имени Г.Р. Державина назначен Павел Моисеев

К обязанностям ректора Павел Моисеев официально приступит 24 марта

21 марта министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков подписал приказ об утверждении в должности ректора Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина с 24 марта Павла Моисеева. Об этом сообщают в пресс-службе вуза.

Павел Моисеев является депутатом Тамбовской областной Думы. С 30 июня прошлого года он назначен исполняющим обязанности ректора ТГУ.

Фото управления медиакоммуникаций Державинского университета