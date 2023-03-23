Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 марта 2023 11:01

Ректором ТГУ имени Г.Р. Державина назначен Павел Моисеев

Он являлся исполняющим обязанности руководителя вуза с 30 июня 2022 года
Марина МАКОВЛЕВА
К обязанностям ректора Павел Моисеев официально приступит 24 марта

К обязанностям ректора Павел Моисеев официально приступит 24 марта

21 марта министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков подписал приказ об утверждении в должности ректора Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина с 24 марта Павла Моисеева. Об этом сообщают в пресс-службе вуза.

Павел Моисеев является депутатом Тамбовской областной Думы. С 30 июня прошлого года он назначен исполняющим обязанности ректора ТГУ.

Фото управления медиакоммуникаций Державинского университета