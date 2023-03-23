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НовостиОбщество23 марта 2023 14:56

В Тамбовском районе нашли пожароопасные свалки

По требованию прокуратуры горючий мусор убрали
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Тамбовского района провела проверку соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности на территории муниципальных образований Тамбовского района.

Выяснилось, что в Лысыгорском, Тулиновском, Горельском, Малиновском, Донском, Татановском и Селезневском сельсоветах есть несанкционированные свалки горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

По этим фактам прокуратура района внесла представления об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности в адрес глав муниципальных образований, возбуждены дела об административных правонарушениях.

- Акты реагирования прокурора рассмотрены и удовлетворены. Виновные привлечены к ответственности, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Выявленные нарушения устранены в полном объёме.