Бывшего инспектора Горельского лесничества обвиняют в незаконной рубке леса

Прокуратура Тамбовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего старшего государственного инспектора Горельского лесничества. Его обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере.

- По версии следствия, старший государственный инспектор ТОГКУ «Горельское лесничество» осуществил незаконную рубку лесных насаждений в Хомутляйском участковом лесничестве в объеме 9,7 куб. м на сумму свыше 600 тысяч рублей, - сообщают в прокуратуре Тамбовского района.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Дело будет направлено в Тамбовский районный суд для рассмотрения.