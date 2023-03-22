В Мичуринске борются с захламлением площадок для сбора мусора

Выбрасывать старую мебель на улицу нельзя

Мичуринцы приводят в порядок дома и приусадебные участки, итогом стало захламление площадок для сбора мусора.

- Запрещается складировать твердые коммунальные отходы вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов. Кроме того, в контейнерах запрещается складировать крупногабаритные отходы, горящие, раскаленные или горячие отходы, снег и лед, осветительные приборы, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, мусоровозам или нарушить работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, - напоминают в администрации города Мичуринска.

Крупногабаритные отходы - мебель, сантехнику, стройматериалы - мичуринцы должны отвозить в ближайшие бункеры-накопители либо заключить договор на вывоз КГО с региональным оператором АО «ТСК» за свой счет. Для того, чтобы утилизировать ветки, траву, листья, также необходимо заключить с оператором отдельный договор.

Получить консультацию по данному вопросу можно по телефонам: 89807814190, 89156603731.

По вопросам вывоза мусора можно обратиться в абонентский отдел АО «ТСК»: многоканальный - 9-95-20; 5-24-34, 5-28-34; диспетчер логист - 89204773326.

Фото администрации города Мичуринска