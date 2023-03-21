В Мичуринске снижается уровень воды в реке Лесной Воронеж

Вода убывает по 10 см в сутки

В реке Лесной Воронеж уровень воды за сутки снизился на 20 см. По данным администрации Мичуринска в этом году вода поднималась более чем на 2 метра, пик паводка пришелся на 17 марта. Теперь уровень воды в реке будет снижаться ежесуточно на 8-10 см.

- Отступает вода и с городской набережной, но несколько участков по-прежнему остаются в плену у воды, это экотропы, установленные в парке. Горожан просят быть внимательнее при прогулках по набережной и выбирать для отдыха ее безопасные участки. Перекрыта для движения остается плотина в районе улицы Покровского, - рассказали в администрации города.

Фото администрации города Мичуринска