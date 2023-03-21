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НовостиПроисшествия21 марта 2023 9:29

В Тамбовской области подрядчик похитил 144 тысячи рублей на уборке дорог

Руководитель фирмы получил год колонии строгого режима
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Мучкапском районном суде вынесли обвинительный приговор в отношении руководителя подрядной организации, которая занималась содержанием дорог общего пользования на территории района. Выяснилось, что директор фирмы с апреля по май 2021 года обманывал представителей заказчика - администрацию Мучкапского района и в актах выполненных работ завысил стоимость оказанных услуг, чем причинил ущерб муниципальному образованию.

- С учётом позиции государственного обвинителя Мучкапским районным судом вынесен обвинительный приговор. Виновному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Приговор в законную силу не вступил.