Жителям тамбовской многоэтажки сделают перерасчет за отопление

Прокуратура Октябрьского района Тамбова защитила права жильцов многоквартирного дома на перерасчёт платы за отопление. В процессе проверки выяснилось, что система отопления многоквартирного дома имела два тепловых ввода, один из которых не был оборудован общедомовым прибором учета тепла. Из-за этого ресурсоснабжающая организация производила доначисление платы за коммунальную услугу «отопление».

Но по закону, оборудование теплового ввода в дом прибором учета энергии является обязанностью ресурсоснабжающей организации, которая не исполнена.

- Прокуратурой района в адрес ресурсоснабжающей организации внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - По итогам рассмотрения представления, ресурсоснабжающая организация произведет перерасчет доначисленной платы.