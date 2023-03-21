В Мичуринске пройдут общегородские субботники

В скором врмени Мичуринск начнут приводить в порядок после зимы. Ежегодный месячник по благоустройству, озеленению и весенней санитарной очистке в наукограде стартует с 1 апреля и продлится до начала мая. Он охватит все микрорайоны города.

Основные объекты благоустройства в этом году: памятники ВОВ, парки, общественные территории, улицы и дороги, дворы, объекты социальной инфраструктуры и торговли.

На субботники выйдут предприятия, организации и неравнодушные горожане. Во дворах жилых домов уборку организуют управляющие компании. Внести свой вклад в благоустройство родного города может каждый. А пока, старт месячнику по благоустройству дали коммунальные службы.

- Работы по уборке, вывозу мусора, ремонту, покраске, озеленению, обрезке растительности, опиловке деревьев и уборке улично-дорожной сети ведутся в круглосуточном режиме, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.