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НовостиПроисшествия20 марта 2023 12:09

В Тамбовской области в огне погибли два человека

За неделю в регионе зафиксировано 29 пожаров
Марина МАКОВЛЕВА
Происшествия зафиксированы в Тамбовском районе и Мичуринске

Происшествия зафиксированы в Тамбовском районе и Мичуринске

Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

За прошедшую неделю в Тамбовской области произошло 29 пожаров, погибло 2 человека. Об этом сообщают ГУ МЧС по Тамбовской области.

В Тамбовском районе в селе Кузьмино-Гать на улице Колхозная частично обгорел дом. Погиб 55-летний мужчина. Пожар ликвидировали 1 отделением 2 пожарно-спасательной части и 1 отделением 9 пожарно-спасательной части.

В Мичуринске в одной из квартир по Липецкому шоссе частично выгорела комната. В огне погибла 67-летняя женщина. К ликвидации возгорания привлекались 2 отделения 7 пожарно-спасательной части и автолестница.