Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

До 11 градусов тепла ожидается в Тамбове в начале рабочей недели. Такими данными поделились сотрудники регионального филиала «Центрально-Черноземного управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По прогнозу синоптиков, в понедельник, 20 марта будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами возможны небольшие дожди. Ночью и утром - туман Ветер восточной четверти 2-7 м/с.

Температура воздуха в темное время суток от 2° мороза до 3° тепла, днем воздух прогреется до 6-11° тепла. Атмосферное давление 754 мм рт. ст. Влажность воздуха 75%. В течение суток атмосферное давление понизится, влажность воздуха не изменится.