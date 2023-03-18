Тамбовский «Спартак» уступил липецкому «Металлургу»

Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Накануне, 17 марта, в Крымске состоялся контрольный матч между липецким «Металлургом» и тамбовским «Спартаком». На 17-й минуте Игорь Горелов вывел «волков» вперед, но еще до перерыва «сталевары» выправили ситуацию – отличился Роман Войдель (27-я). А точку в матче на 53-й минуте поставил Николай Иванников (с пенальти). Итог – 2:1 в пользу «Металлурга». Кстати, первый очный поединок в этом году состоялся в Тамбове 9 февраля, и тогда также победили географические соседи – 2:1.

Напомним, что ранее в рамках сбора в Крымске спартаковцы переиграли «Тверь» (2:1, Шабанов, 12, Горелов, 84) и разошлись миром с пензенским «Зенитом» (0:0).