Тамбовчан приглашают принять участие в фотоконкурсе «Деревья – памятники живой природы»

В нашей стране стартовал Всероссийский фотоконкурс «Деревья – памятники живой природы». В конкурсе могут принять участие люди старше 18 лет.

Для участия необходимо зайти на сайт программы «Деревья — памятники живой природы» rosdrevo.ru и перейти на страницу загрузки фоторабот, нажав кнопку «Принять участие». На конкурс принимаются фотографии деревьев согласно утвержденному списку, размещенному на сайте программы. Принимаются работы до 1 октября.

Для оценки присланных на конкурс фоторабот создан программный комитет и квалифицированное жюри, в состав которых вошли представители органов исполнительной и законодательной власти, ученые — лесоводы и экологи, фотографы и художники, представители общественности и средств массовой информации.

Авторы трех, по мнению жюри, самых ярких работ, будут награждены денежными призами. Кроме того, лучшие работы будут опубликованы в подарочном фотоальбоме «Уникальные деревья России» Том 2. Более подробная информация представлена на сайте фотоконкурса.

- В национальный реестр старовозрастных деревьев включен 21 представитель древесной флоры Тамбовской области, из них 7-ми присвоен статус «Памятник живой природы», - напоминает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Среди них - дуб в парке Асеева в Тамбове, сосна в усадьбе семьи Гончаровых в Знаменке, клен в усадьбе Рахманинова в Ивановке, Дуб в усадьбе Мичурина. Также в реестр удивительных деревьев России включено «Дерево Любви», произрастающее в селе Тулиновка.