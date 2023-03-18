В Тамбове стабилизируется ситуация с паводком

Спасатели продолжают дежурство в парке "Дружба" Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Паводковая ситуация на территории городского округа начала стабилизироваться. По данным гидропоста, за минувшие сутки уровень воды в Цне упал на 20 см. Благодаря этому вода отступила на двух проблемных участках, где на протяжении последних нескольких дней работали наши спасательные пункты - в районе улицы Заречной в Бокино и на старой тулиновской дороге. Сейчас проезд там открыт, помощь спасателей для переправы больше не требуется.

При этом спасатели по-прежнему продолжают дежурить в районе лыжного стадиона у парка Дружбы. Здесь самая низкая точка, поэтому уровень воды еще достаточно высок.

Параллельно специалисты откачивают скопившуюся воду на отдельных улицах в Радужном, а также на Железнодорожной. Новых заявок от жителей по поводу подтоплений практически нет. Для сравнения в понедельник таковых было более сотни.

Тем не менее, дежурные городских служб постоянно объезжают территории, которые потенциально считаются проблемными.

- Сообщить о подтоплении частных домовладений жители городского округа могут, позвонив на единый номер вызова экстренных оперативных служб - «112» или по телефону ЦГДС — 72-03-39, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.