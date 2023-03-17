В Тамбове будут установлены дополнительные камеры видеонаблюдения

Чем больше камер - тем безопаснее
На улицах Тамбова будет продолжена установка камер видеонаблюдения, интегрированных в единую интеллектуальную систему «Безопасный город».
- В настоящий момент система «Безопасный город» включает в себя 230 видеокамер, установленных в разных частях областного центра. Изображение с них выводится на экраны не только в ЦГДС, но и в подразделениях правоохранительных органов. Все это помогает обеспечивать безопасность тамбовчан, сохранность городского имущества, раскрывать преступления, - поясняют в администрации города Тамбова.
В этом году дополнительные камеры будут установлены по следующим адресам:
перекресток Советской/Куйбышева;
мемориал «Тамбовский колхозник»;
перекресток С. Разина/Советской;
перекресток Советской/Октябрьской;
Советская в районе д. 99 и 116;
перекресток Советской/Коммунальной;
памятник Зое Космодемьянской;
перекресток К. Маркса/Интернациональной;
пл. Ленина;
сквер Петрова;
Советская, 187.
Фото администрации города Тамбова