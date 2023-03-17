В Тамбове будут установлены дополнительные камеры видеонаблюдения

Чем больше камер - тем безопаснее

На улицах Тамбова будет продолжена установка камер видеонаблюдения, интегрированных в единую интеллектуальную систему «Безопасный город».

- В настоящий момент система «Безопасный город» включает в себя 230 видеокамер, установленных в разных частях областного центра. Изображение с них выводится на экраны не только в ЦГДС, но и в подразделениях правоохранительных органов. Все это помогает обеспечивать безопасность тамбовчан, сохранность городского имущества, раскрывать преступления, - поясняют в администрации города Тамбова.

В этом году дополнительные камеры будут установлены по следующим адресам:

перекресток Советской/Куйбышева;

мемориал «Тамбовский колхозник»;

перекресток С. Разина/Советской;

перекресток Советской/Октябрьской;

Советская в районе д. 99 и 116;

перекресток Советской/Коммунальной;

памятник Зое Космодемьянской;

перекресток К. Маркса/Интернациональной;

пл. Ленина;

сквер Петрова;

Советская, 187.

Фото администрации города Тамбова