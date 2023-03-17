Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 марта 2023 13:46

Тамбовчанка не справилась с управлением авто и врезалась в столб ЛЭП

В ДТП пострадала водитель и 15-летняя девочка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель протаранила столб

Водитель протаранила столб

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы женщина и подросток, произошла 16 марта в 21 час 55 минут на улице Советская, дом №134 в рабочем поселке Первомайский. 42-летняя водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в железобетонную электрическую опору.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель и 15-летняя пассажирка, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.