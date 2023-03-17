Тамбовчанка не справилась с управлением авто и врезалась в столб ЛЭП

Водитель протаранила столб Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы женщина и подросток, произошла 16 марта в 21 час 55 минут на улице Советская, дом №134 в рабочем поселке Первомайский. 42-летняя водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в железобетонную электрическую опору.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель и 15-летняя пассажирка, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.