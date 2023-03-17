В Рассказове устраняют подтопления с помощью прокладки новых труб

Новые трубы имеют больший диаметр
В Рассказове противопаводковая комиссия в ходе объезда улиц выявила недостатки дорожной сети, создающие подпор воды.
- На улице Московская при отсыпке дороги к дому жителями не были учтены условия стока воды. Трубы либо не уложены, либо уложены не достаточного диаметра. Для устранения подтоплений в этих местах администрацией города установлены переливные трубы, безвозмездно предоставленные подрядчиком, осуществлявшим ремонт Арженской плотины, - рассказали в администрации города Рассказово.
Фото администрация города Рассказово