В Рассказове устраняют подтопления с помощью прокладки новых труб

Новые трубы имеют больший диаметр

В Рассказове противопаводковая комиссия в ходе объезда улиц выявила недостатки дорожной сети, создающие подпор воды.

- На улице Московская при отсыпке дороги к дому жителями не были учтены условия стока воды. Трубы либо не уложены, либо уложены не достаточного диаметра. Для устранения подтоплений в этих местах администрацией города установлены переливные трубы, безвозмездно предоставленные подрядчиком, осуществлявшим ремонт Арженской плотины, - рассказали в администрации города Рассказово.

Фото администрация города Рассказово