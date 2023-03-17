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НовостиОбщество17 марта 2023 13:28

В Рассказове устраняют подтопления с помощью прокладки новых труб

Вода скапливалась на Московской из-за недостатков дорожной сети
Марина МАКОВЛЕВА
Новые трубы имеют больший диаметр

Новые трубы имеют больший диаметр

В Рассказове противопаводковая комиссия в ходе объезда улиц выявила недостатки дорожной сети, создающие подпор воды.

- На улице Московская при отсыпке дороги к дому жителями не были учтены условия стока воды. Трубы либо не уложены, либо уложены не достаточного диаметра. Для устранения подтоплений в этих местах администрацией города установлены переливные трубы, безвозмездно предоставленные подрядчиком, осуществлявшим ремонт Арженской плотины, - рассказали в администрации города Рассказово.

Фото администрация города Рассказово