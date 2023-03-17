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НовостиПроисшествия17 марта 2023 12:39

Тамбовчанин, лишенный прав за пьяную поездку, вновь попался за рулем нетрезвым

Мужчине может грозить до 2 лет тюрьмы
Марина МАКОВЛЕВА

Сотрудники полиции задержали автовладельца, который сел за руль в нетрезвом состоянии. Автоинспектор ДПС составил протокол о нарушении правил дорожного движения и отстранении от управления машиной. Пьяный мужчина – им оказался 46-летний тамбовчанин - от медосвидетельствования отказался.

Как выяснилось, ранее он уже был оштрафован на 30 тысяч рублей за аналогичное нарушение и был лишен прав на 1,5 года. Однако мужчина продолжал пользоваться машиной, более того – вновь сел за руль после употребления спиртного.

Как сообщают в УМВД по Тамбовской области, возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в прокуратуру Октябрьского района. Мужчине может грозить до 2 лет тюрьмы.