Жители Мичуринска отстояли гараж во дворе

Жители одного из многоквартирных домов Мичуринска обратились в суд с административным исковым заявлением об отмене постановление администрации г. Мичуринска от 6 декабря 2021 года о сносе самовольной постройки, расположенной во дворе жилого дома. В иске люди указали, что земельный участок, на котором расположен гараж, является общим имуществом собственников помещений многоквартирного жилого дома.

По закону участок, на котором расположены многоквартирный дом и другие входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.

Изучив обстоятельства дела, учитывая нормы права, районный суд признал верными доводы административных истцов о том, что земельный участок, на котором расположен гараж, является общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, а доводы представителя административного ответчика и заинтересованных лиц о нахождении спорного гаража на земельном участке, находящимся в муниципальной собственности, ошибочными. Мэрия имела право принять решение о сносе гаража, только если он угрожал жизни и здоровью людей.

- Районным судом требования административных истцов удовлетворены, признано незаконным и отменено постановление администрации Мичуринска о сносе самовольной постройки, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. -

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами районного суда, оставив его без изменения.