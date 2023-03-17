Женщину из Тамбовского района и ее сожителя будут судить за нападение на полицейского

В прокуратуре Тамбовского района утверждено обвинительное заключение в отношении 46-летней жительницы села Столовое и ее 44-летнего сожителя. Их обвиняют в применении насилия к представителю власти.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о бытовом конфликте в одном из домов села Столовое.

- Прибывший для разбирательства сотрудник полиции был встречен хозяйкой дома, которая вела себя агрессивно и стала ему угрожать ножом. В этот же момент сожитель женщины попытался применить удушающий прием к сотруднику полиции, - рассказали в прокуратуре Тамбовского района.

Уголовное дело направлено в Тамбовский районный суд для рассмотрения по существу.