Полицейские Жердевки обнаружили 8 закладок с наркотиками

В каждом пакетике находился 1 грамм наркотика Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники наркоконтроля Жердевского района в ходе расследования уголовного дела установили дополнительные факты незаконного оборота наркотиков.

Ранее был задержан с поличным 20-летний тамбовчанин, которого подозревали в незаконном обороте наркотиков. При себе у молодого человека было обнаружено 24 свертка, в каждом - по 1 грамму наркотического средства "мефедрон".

- В ходе расследования уголовного дела сотрудники наркоконтроля выявили дополнительные 8 закладок, в каждой из которых находилось по 1 грамму наркотического средства. Молодой человек разместил их на 5 улицах города Жердевка. Наркотические средства изъяты. Всего с момента задержания злоумышленника выявлено 16 тайников-закладок с запрещенным веществом, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Работа по выявлению сети тайников продолжается.