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НовостиОбщество17 марта 2023 10:59

Жителей Рассказово просят не использовать понтонную переправу через реку Арженка

Сооружение не отвечает требованиям безопасности
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Администрация Рассказово просит жителей, для обеспечения их же безопасности, не использовать понтонную переправу через реку Арженка от ул. Обводная до ул. Садовая. это сооружение построено хозяйственным способом и требованиям безопасности не отвечает. В связи с его разрушением, в настоящее время проход по нему запрещен.

- Убедительно просим граждан не рисковать своей жизнью. Родителям необходимо помнить о безопасности своих детей и обязанности не допустить их нахождения на объектах повышенной опасности, - обращаются к горожанам в местной мэрии. - В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде, обращайтесь по телефонам диспетчерской службы ЕДДС города Рассказово: 8(47531) 24-730 или 112.