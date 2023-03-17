В Тамбове из-за фестиваля «Крымская весна» ограничат движение транспорта

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения фестиваля «Крымская весна» в Тамбове введут ряд ограничений дорожного движения.

Остановку и стоянку машин запретят с 22 часов 17 марта до окончания мероприятия 18 марта по нечётной стороне улицы Советской, на участке от дома 97 до дома 101.

Движение автомобилей запретят 18 марта с 7 часов до окончания мероприятия:

- по проезду, ведущему от улицы Степана Разина к зданию Тамбовского почтамта (улица Октябрьская, д. 1);

- по проезду, ведущему от улицы Советской на территорию парковки торгового центра «РИО» (улица Советская, д. 99а).

- Муниципальному учреждению «Дирекция городских дорог» дано поручение разработать схемы установки временных дорожных знаков и установить в соответствии с ними средства регулирования дорожного движения, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.