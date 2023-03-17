В Мичуринске есть риск подтопления нескольких улиц

До критических отметок уровня воды остается несколько десятков сантиметров

В Мичуринске продолжается рост уровня воды в реке Лесной Воронеж. Вчера он составлял 757 см, сегодня поднялся до 793 см. До критических значений остается несколько десятков сантиметров.

Существует угроза подтопления улиц Покровского, Набережной, Прибрежной, Колхозной. Закрыт переход и движение по плотине в районе улицы Покровского.

- По прогнозам специалистов, пик паводка придется на предстоящие выходные. Именно поэтому жителям низинных участков города необходимо быть предельно внимательными. В случае необходимости сообщить о проблеме подтопления придомовой территории горожане могут, позвонив на единый номер вызова экстренных оперативных служб - «112» и по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы города Мичуринска 8(47545)5-00-21, - напоминают в администрации города Мичуринска.

Фото администрации города Мичуринска