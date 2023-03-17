В Тамбове реклама доставки суши и роллов на букву «Ё» признана непристойной

Комиссия Тамбовского УФАС России признала непристойной рекламу сети доставки суши и роллов, реализуемую под брэндом на букву «Ё». Поводом для возбуждения дела стало заявление тамбовчанки.

- Заявительница отметила, что в понимании русских людей использованная в рекламе транскрипция названий блюд и самой компании, звучит как непристойность и оскорбление. Коммерческое обозначение компании имеет созвучие со словами ненормативной лексики, имеющими обсценное содержание, а также противоречит общественным интересам и принципам морали, - сообщают в УФАС России по Тамбовской области.

Специалисты пришли к выводу, что скандальный формат рекламных акций является преднамеренным и направлен привлечь дополнительное внимание потребителей. Тем более, реклама с непристойными словами и фразами размещается на рекламных щитах рядом с детским садом и школами, а также в социальной сети.

Распространителю рекламы предписано устранить провокационные объявления.