В Мичуринске уборщица автошколы полтора года брала с учеников деньги за «помощь» в сдаче экзаменов

Мичуринские полицейские возбудили несколько уголовных дел о мошенничестве. Фигурантом дел стала уборщица местной автошколы. Женщина брала с учеников деньги за то, что якобы бралась помочь им сдать на права.

- На настоящий момент полицейскими установлено 10 человек, которые в надежде получить водительские права передавали женщине суммы от 50 до 100 тысяч рублей каждый. Общий ущерб составил 700 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

На самом деле никакой помощи в сдаче экзаменов жительница Мичуринска оказать не могла, так как никаких связей у нее не было. Деньги женщина просто забирала себе, а клиентов кормила завтраками, обещая, что вопрос скоро решится. Мошеннический бизнес продержался 1,5 года. Никто из 10 жертв преступной схемы так и не получил назад деньги.

Накануне расследование уголовного дела было завершено. С обвинительным заключением оно направлено в суд города Мичуринска для рассмотрения по существу.