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НовостиПроисшествия17 марта 2023 8:10

В Кирсанове у мужчины нашли расфасованные для продажи наркотики

У тамбовчанина изъяли 14 грамм метилэфедрона и 20 грамм мефедрона
Марина МАКОВЛЕВА
Запрещенные вещества были подготовлены для продажи

Запрещенные вещества были подготовлены для продажи

Фото: УМВД по Тамбовской области

Кирсановские сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали с поличным 31-летнего тамбовчанина. У молодого человека обнаружили свертки с наркотиками, готовыми для распространения через закладки.

- Он был доставлен в полицию, где признался в распространении наркотиков. Ранее житель Притамбовья уже был судим за совершение аналогичного преступления, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Экспертиза показала, что изъятые вещества это метилэфедрон весом 14 грамм и мефедрон весом 20 грамм. Кроме того, задержанный указал еще два сделанных им тайника с наркотиками.

Возбуждено уголовное дело. Куратор и организатор преступной деятельности устанавливаются.