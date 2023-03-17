С начала года в Тамбовской области в ДТП погибло 2 ребенка

В январе и феврале 2023 года в Тамбовской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В них погибло 2 ребенка, 9 получили ранения.

- Ведущее место в структуре детского дорожно-транспортного травматизма занимают инциденты с участием детей-пассажиров, при этом в 9 автоавариях один ребенок-пассажир погиб и 8 получили ранения. Два происшествия были связаны с наездами на детей-пешеходов, при этом один ребенок погиб и один получил ранения, - сообщают в УГИБДД по Тамбовской области.

В связи с этим в период весенних каникул особое внимание будет направлено на юных жителей области. Маршруты патрулирования сотрудников ДПС будут приближены к местам массового скопления детей.

Кроме того, в рамках проведения мероприятия «Весенние каникулы», 22 марта на территории области пройдут массовые проверки водителей на наличие детских удерживающих устройств.