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НовостиПроисшествия17 марта 2023 7:30

Двое жителей поселка Строитель перевели себе с чужой карты более 50 тысяч рублей

Молодые люди воспользовались беспечностью хозяйки и доступом к ее телефону
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию поселка Строитель обратилась 56-летняя женщина. Она подала заявление о краже денег с карты. Неизвестные дважды списали у нее средства. Суммы переводов составили 13 500 и более 43 000 рублей.

- В результате грамотно проведенных следственных действий был установлен круг лиц, который возможно имел доступ к телефону потерпевшей. Установлено, что деньги со счета списали знакомые, которые неоднократно бывали дома у потерпевшей, - пояснили в УМВД по Тамбовской области.

Молодые люди 22 и 27 лет перевели себе деньги, тайком воспользовавшись телефоном. Средства сразу же потратили на свои нужды. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. Ущерб воришкам предстоит возмещать из своего кармана.