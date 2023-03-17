Тамбовчанка Анастасия Тюрина выступит в шоу «Страна талантов»

18 марта в 20.20 на федеральном телеканале НТВ стартует второй сезон развлекательного шоу «Страна талантов». Среди участников и наша юная землячка балалаечница Анастасия Тюрина. Она подготовила очередное яркое выступление, с которым намерена выйти в финал.

Анастасия Тюрина была специально приглашена редакцией проекта. Ведь ее творчество давно известно не только в России, но и за границей. С четырех лет она учится в Детской музыкальной школе № 2 им. В. К. Мержанова в Тамбове по классу балалайки. Является лауреатом большого количества Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей. Ее звездный путь начался в 2016 году, когда она стала финалисткой шоу «Лучше всех» на Первом канале. В 2018 году Настя стала победителем Открытого Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица» на канале Россия-1.

Кроме Анастасии Тюриной в число участников второго сезона развлекательного шоу НТВ «Страна талантов» вошел ансамбль «Тамбов» — это инструментальный коллектив молодых, но уже проявивших себя музыкантов, студентов ТГМПИ имени С.В. Рахманинова и колледжа имени В.К. Мержанова при данном вузе. Руководят ансамблем лауреаты Премии ЦФО в области литературы и искусства Алексей Моргунов (худ. руководитель Академического симфонического оркестра им. С.В. Рахманинова) и Алексей Артемьев (руководитель Академического симфонического оркестра им. С.В. Рахманинова). Выступление музыкантов в эфире покажут в мае.

- В новом сезоне в команде звёздных судей проекта — художественный руководитель-директор театра «Русская песня» Надежда Бабкина, ведущий программы «Поедем, поедим!» на НТВ Федерико Арнальди, Егор Дружинин и певец Ярослав Сумишевский, - сообщает пресс-служба правительство Тамбовской области. - Желающих принять участие в проекте было более тысячи, а пройти кастинг смогли лишь 80 участников.