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НовостиСпорт16 марта 2023 20:32

Мичуринский «Тамбов» вышел во второй раунд Кубка регионов

«Волчата» одержали третью волевую победу кряду
Алексей СЕРГУНИН
Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 16 марта, в Мичуринске состоялся четвертый матч 1/8 финала Кубка регионов. Обменявшись победами на льду липецкого ДС «Звездный», «волчата», между прочим, победители регулярного чемпионата НМХЛ, дважды расправились над восьмой командой восточной конференции в присутствии своих почитателей. Что самое интересное, мичуринцы вновь, как и в двух предыдущих встречах, оказались в роли догоняющих.

Пропустив дважды в первом периоде, наши парни во втором выправили ситуацию. По разу липчан огорчили Богдан Сенотов (32-я) и Расим Шакиров (36-я). Основное время завершилось вничью (2:2), а в овертайме победу «Тамбову» принес Шакиров – поразил цель на 27-й секунде. Итог - 3:2. Счет в серии стал 3:1 в пользу «волчат». И теперь они ждут соперника по второму раунду.