В Мичуринске подтопило парк-набережную

Прогулки в парке лучше совершать с осторожностью

Уровень воды в реке Лесной Воронеж в Мичуринске достиг отметки в 757 см (741 см было утром 15 марта). Из-за этого на территории ландшафтного парка-набережной «Мичуринское подгорье» возникли участки подтопления.

Часть дорожек находится под водой

- Несколько участков общественной территории оказались под водой. Это спортивная площадка и часть Молодежного пляжа, участок детского пляжа и часть аллеи по направлению к детскому пляжу, а также дорожки, ведущие к экотропам, - предупреждают в администрации города Мичуринска.

За прошедшие сутки сообщений о подтоплении придомовых территорий не поступало.

Фото администрации города Мичуринска