В Тамбове до 1 июня планируется расселить 80 квартир в аварийном жилье

Жильцы осматривают потенциальное жилье

В Тамбове продолжается реализация программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. До 1 июня необходимо расселить 80 квартир. 66 жилых помещений на данный момент уже приобретено. Будущие жильцы осматривают новые квартиры.

- Одна из таких расположена на Новикова-Прибоя,36. Метраж предлагаемого нами жилья не меньше расселяемой площади - порядка 60 кв. м. Оно располагается во вторичном жилом фонде, что не запрещено программой. Главное, чтобы был сделан свежий социальный ремонт: поклеены обои, уложено напольное покрытие, установлены двери, сантехническое оборудование, счетчики, - отмечают в администрации города Тамбова.

Сейчас одобрена половина из предложенных горожанам квартир, готовятся документы на оформление. Всего в этом году в Тамбове планируют расселить около 2,5 тысяч кв. м аварийного жилья, где проживает 180 человек.

Фото администрации города Тамбова