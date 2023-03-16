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НовостиОбщество16 марта 2023 14:30

В Тамбове до 1 июня планируется расселить 80 квартир в аварийном жилье

66 жилых помещений уже приобретено и осматривается жильцами
Марина МАКОВЛЕВА
Жильцы осматривают потенциальное жилье

Жильцы осматривают потенциальное жилье

В Тамбове продолжается реализация программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. До 1 июня необходимо расселить 80 квартир. 66 жилых помещений на данный момент уже приобретено. Будущие жильцы осматривают новые квартиры.

- Одна из таких расположена на Новикова-Прибоя,36. Метраж предлагаемого нами жилья не меньше расселяемой площади - порядка 60 кв. м. Оно располагается во вторичном жилом фонде, что не запрещено программой. Главное, чтобы был сделан свежий социальный ремонт: поклеены обои, уложено напольное покрытие, установлены двери, сантехническое оборудование, счетчики, - отмечают в администрации города Тамбова.

Сейчас одобрена половина из предложенных горожанам квартир, готовятся документы на оформление. Всего в этом году в Тамбове планируют расселить около 2,5 тысяч кв. м аварийного жилья, где проживает 180 человек.

Фото администрации города Тамбова