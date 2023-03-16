Рассказовцев удивила смена приоритета в движении на перекрестке Октябрьская/Комсомольская

Для смены схемы движения было несколько причин

В Рассказове произошла смена приоритета в движении на перекрестке улиц Октябрьская и Комсомольская. После того, как информация об этом была доведена до общественности, некоторые жители сочли данные изменения нецелесообразными.

- Актуализация приоритетов проезда по этим улицам была рассмотрена на комиссии по безопасности дорожного движения города по поступившему обращению депутатов Рассказовского городского Совета народных депутатов. Схема движения, при которой улица Комсомольская имеет приоритет движения перестала быть актуальной, в связи с возросшим потоком транспортных средств по улице Октябрьская, - пояснили в администрации города Рассказово.

Кроме этого, зимой в гололед подъем грузовиков со стороны моста через реку Лесной Тамбов был затруднителен, так как им приходилось пропускать транспорт, движущийся с улицы Комсомольская.

Проезд снизу вверх по улице Октябрьской вынуждал водителей значительно выезжать на перекресток из-за «слепого» поворота на Комсомольскую. А со стороны Комсомольской при повороте налево водители, как правило, срезали угол, выезжая на полосу встречного движения.

Наконец, при такой схеме возникали затруднения у владельцев машин с механической коробкой передач, движущихся снизу по Октябрьской.

Фото администрации города Рассказово