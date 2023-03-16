Паводок на реках Тамбовской области достиг пика

За прошедшие сутки уровень воды на реках Цна в Тамбове и в Моршанском районе, Лесной Воронеж в Мичуринском районе, Ворона в Кирсанове повысился от 2 до 32 сантиметров. Таковы данные тамбовского гидрометеоцентра, наблюдающего за паводковой обстановкой на 11 гидрологических постах на реках области.

- На остальных реках уровень понизился от 5 до 88 сантиметров. Реки Цна в Тамбовском районе, Кариан в Знаменке, Лесной Воронеж в Мичуринском районе, Ворона в Кирсанове и в Уварово и Савала в Жердевке продолжают оставаться на пойме. За прошедшие двое суток пройдены пики половодья на реках Цна в Тамбовском районе и Кариан в Знаменке, - рассказали в министерстве экологии и природных ресурсов Тамбовской области.

19-20 марта ожидается максимальный уровень воды на реках Цна в Моршанском районе и Лесной Воронеж в Мичуринском районе.