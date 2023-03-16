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НовостиОбщество16 марта 2023 13:28

В Тамбове уборочную технику готовят в лету

Автопарк проходит сезонную проверку
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Мастера дирекции городских дорог начали «переодевать» технику, которая обслуживает городские территории. Распределители реагентов, отвалы для уборки снега и оборудование для посыпки песком меняют на щетки, рампы с форсунками для мойки и полива проезжих частей.

Параллельно ведут техническое обслуживание автопарка. Проверяют двигатели, узлы, механизмы, промывают и смазывают их.

- Планово-подготовительные работы необходимо проводить, чтобы техника, которая без передышки круглый год выходит на маршруты, была на ходу и помогала поддерживать Тамбов в чистоте, - сообщает пресс-служба администрации города.