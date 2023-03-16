В Тамбове запланировано отключение света

17 марта в Тамбове будут проводиться ремонтные работы на электросетях. В связи с этим будет временно прекращено электроснабжение.

Как сообщают в администрации города Тамбова, из-за ремонта на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 12.00 свет отключат по улицам:

- Летняя, д. 11-28;

- Теплая, д. 1-3;

- просп. Космонавтов, д. 49-66.

На время обрезки деревьев в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 по улицам:

- Ерофеевская, д. 19-35;

- Дегтярева, д. 39-58;

- Елецкая, д. 40-54;

- Лесная, д. 2-36;

- Петропавловская, д. 50-64;

- Гастелло, д. 2-20.