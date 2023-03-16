В Тамбове запланировано отключение света

17 марта в Тамбове будут проводиться ремонтные работы на электросетях. В связи с этим будет временно прекращено электроснабжение.
Как сообщают в администрации города Тамбова, из-за ремонта на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 12.00 свет отключат по улицам:
- Летняя, д. 11-28;
- Теплая, д. 1-3;
- просп. Космонавтов, д. 49-66.
На время обрезки деревьев в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 по улицам:
- Ерофеевская, д. 19-35;
- Дегтярева, д. 39-58;
- Елецкая, д. 40-54;
- Лесная, д. 2-36;
- Петропавловская, д. 50-64;
- Гастелло, д. 2-20.